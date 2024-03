Boeing Keine Angst vorm Scheitern

Nach einer Serie von Sicherheitsmängeln hat Boeing-Vorstandschef David Calhoun Anfang der Woche seinen Rücktritt angekündigt. Am Finanzmarkt kam die Nachricht gut an: An der New Yorker Börse legte die Aktie kurz darauf um rund zwei Prozent zu. Calhoun hatte seinen Job vor vier Jahren angetreten – mit dem Versprechen, nach den Abstürzen der Boeing-737-Max-Maschinen bei Kunden wie Aufsichtsbehörden Vertrauen zu schaffen. Dies hat er nicht eingelöst. Hätte er die schwierige Aufgabe womöglich gar nicht erst antreten sollen?