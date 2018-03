Bonus-Zahlungen: Die umstrittensten Managergehälter

John Cryan

Der Chef der Deutschen Bank hat selbst zwar gerade auf seinen Bonus verzichtet. Die Angestellten erhalten trotzdem zwei Milliarden Euro. Und das obwohl die Deutsche Bank im dritten Jahr in Folge einen Verlust schreibt. Die Kritik von Politikern und Aktionären an diesen Zahlungen war so massiv, dass zumindest der komplette Vorstand seine variablen Gehaltsanteile streicht.

Bild: REUTERS