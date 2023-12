Buchempfehlungen Das sind die Buchtipps der Erfolgreichen

Spitzenkoch Tim Raue empfiehlt „Chefwise“

„Das Buch, was mich aktuell am meisten fasziniert hat, heißt 'Chefwise' und ist von Shari Bayer. Bayer hat mit über 140 Köchinnen, Köchen, Gastronominnen und Gastronomen gesprochen und ihre Erfahrungen gesammelt. Es geht um Ausbildung und Mitarbeiterführung. Um Fragen wie: Ist ein Restaurant ein Business Case oder nicht? Wie fokussierst du dich? Wie arbeitest du kreativ? Das ist wahnsinnig spannend. Für Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen, aber sich dafür interessieren, ist das so, als würden sie in ein Becken mit ganz vielen gastronomischen Erfahrungen springen und in diese Welt eintauchen. Ich habe das Buch Mitarbeitern in der Küche geschenkt, um ihnen nochmal klarzumachen, was du als Köchin oder Koch für unglaubliche Möglichkeiten hast, aus welchem Pool an Kreation du schöpfen kannst.“



Bild: imago images, PR