Business-Englisch Warum viele sich mit Englisch schwertun – und was dabei herauskommt

„I am doing home office“ versteht kein Engländer auf Anhieb – außer, er hat öfter mit deutschen Geschäftspartnern zu tun. Gleichzeitig sagen Deutsche mittlerweile Sätze wie: „Ich bin fein damit“ (I’m fine with that) oder „das macht nicht wirklich Sinn“ (it doesn’t really make sense) oder „in 2019“. Das alles sind wortwörtlich übernommene und eingedeutschte Englisch-Redewendungen. Noch vor einigen Jahren hätte man wohl gesagt: „Das ist mir recht“, „das ergibt eigentlich keinen Sinn“ und „in diesem Jahr“ beziehungsweise „im Jahr 2019“.