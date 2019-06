Bye-bye 80-Stunden-Woche Warum Führungspositionen im Tandem die Zukunft gehört

Jobsharing-Modelle oder – im Falle von Leitungsaufgaben – eben Führungstandems sind an sich keine ganz neue Idee. Neu ist laut Anna Kaiser der Gedanke, die geteilten Aufgaben und die geteilte Verantwortung aus dem klassischen Arbeitszeitschema herauszulösen. Es müssen nicht mehr fünf Wochentage mit insgesamt 40 Arbeitsstunden verteilt werden, die Flexibilität beginnt schon an einem früheren Punkt. „Solange wir in solch eingeschränkten Systemen denken, schränken wir uns selbst in den Möglichkeiten der Flexibilisierung ein“, sagt Kaiser. In ihrem Unternehmen sei mittlerweile sogar die Unterscheidung zwischen Vollzeit (gleich 40 Stunden) und Teilzeit (weniger als 40 Stunden) abgeschafft worden. „Für eine Mutter sind in einer bestimmten Phase schon 15 oder 20 Stunden ‚Vollzeit‘“, sagt sie. Wichtig sei zu schauen, wie die betreffende Person optimal in die Organisationsstruktur eingebunden werden könne.