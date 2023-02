Céline Flores Willers „Man sieht deutlich, wie sich das Arbeitsethos unterscheidet“

Sie sprechen in Ihrem Statement auch an, auf vieles verzichtet zu haben. Haben Sie ein Beispiel?

Da gibt es viele. Im ersten Jahr der Gründung war ich eine Woche auf Mallorca mit meiner Mama – und wir mussten neue Mitarbeiter onboarden. Ich konnte nicht alles stehen und liegen lassen und war dann letztlich nur ein einziges Mal den ganzen Tag lang am Strand und sonst nur im Hotelzimmer. Das ist hart und ich habe mich so geärgert. Es ist nicht immer alles cool, sondern es tut manchmal weh und Dinge leiden darunter. Aber ich weiß, wofür ich es mache.



Lesen Sie auch: „Die Gen Z hat eine eingebaute Burn-out-Sperre“