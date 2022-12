CEO-Abgänge „Sie brauchen ein sehr großes Ego, um nach oben zu kommen – und auch dort zu bleiben“

Wie durchdringt man die politische Machtverteilung und die Rollen im Unternehmen, wenn man von außen kommt?

Die Vorbereitung auf den neuen Posten ist entscheidend. Ich empfehle da immer die Lektüre eines Buchs des US-Professors Michael Watkins. Er schreibt von den entscheidenden 90 Tagen zu Beginn in einem neuen Job. Der erste Eindruck stellt die Weichen für eine erfolgreiche oder eine schwierige Zeit im Unternehmen. Es ist sehr wichtig, die Geschichte und die Kultur des Unternehmens zu verstehen. Und damit auch die Befindlichkeiten der handelnden Personen. Was tut den Leuten weh? Wo drückt der Stein im Schuh? Schließlich scheitern Manager meist an den menschlichen Konstellationen im Unternehmen. Wir empfehlen unseren Mandanten, sich nicht gleich auf die Inhalte und die Strategie zu stürzen. Sondern intensiv mit demjenigen zu sprechen, an den sie berichten: den CEO oder Aufsichtsrat etwa. Um dann zu verstehen, wie diese Person tickt und was sie benötigt, um zufrieden zu sein. Daran entscheidet sich Wohl oder Wehe.



Ich hatte mal einen Mandanten, der ist von einem Konzern als CFO zu einem Familienunternehmen gegangen – und hat gleich zu Beginn eine Kommunikationsregel verletzt: Er hat es gewagt, mit seinem Vorstandskollegen aus der Produktion zu sprechen. Das war Hochverrat, nach sechs Wochen war das Gastspiel beendet. In dem Unternehmen erfolgte die Kommunikation im Tannenbaum-Prinzip: Sie berichten nur an die Person über ihnen. In diesem Fall also an den CEO und Unternehmenseigner, der dann mit dem Produktionsvorstand spricht. Das war die Kultur des Unternehmens.