CEO-Umfrage Manager fürchten den Klimawandel

KPMG hat zwischen Januar und Februar 1300 Vorstandschefs befragt. Sie führten Unternehmen aus elf Branchen, die mindestens 500 Millionen US-Dollar Umsatz machten. Die Teilnehmer stammten aus elf Ländern, darunter die USA, China und Indien. Auch 125 deutsche Top-Manager waren dabei.



Zwar zeigt sich bei den deutschen Chefs eine grundlegend optimistische Stimmung, was die die Aussichten in der Heimat und das eigene Unternehmen angeht. So erwarten 82 Prozent eine positive Entwicklung des Heimatmarktes – ein Anstieg um 21 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Und sogar 94 Prozent glauben, dass der eigene Konzern ein Umsatzwachstum verzeichnen wird.