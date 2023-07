ChatGPT Warum der künstlichen Intelligenz echter Ärger droht

Nein. In den vergangenen Tagen und Wochen ist eine ganze Reihe an Klagen gegen die neuen Sprachsysteme gestellt worden. Clarkson etwa, die Kanzlei hinter der OpenAI-Klage, legte jüngst eine ähnliche Beschwerde gegen Bard ein, den Chatbot von Alphabet. Hier soll die Entschädigungszahlung der Vorstellung der Anwälte nach gar fünf Milliarden Dollar betragen. Auch machte die Komikerin Sarah Silverman jüngst Schlagzeilen, als sie sich an die Spitze zweier Sammelklagen gegen die Sprachmodelle von OpenAI und Meta setzte. Der Vorwurf: Die Unternehmen hätten ihr urheberrechtlich geschütztes Material zu Trainingszwecken genutzt. Auch Silverman hofft auf eine hohe Entschädigung: Allein von Facebook-Mutter Meta fordert die Sammelklage eine Zahlung in Höhe von 999.999.999.000 Dollar. Und das dürfte nicht der letzte Rechtsstreit sein: „Ich erwarte, dass noch mehr folgen werden“, so Spezialanwalt Robert deBrauwere von der Kanzler Pryor Cashman zur „New York Times“.