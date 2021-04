Chefgespräch und Money Mates: 4 überraschende Erkenntnisse unserer Podcast-Gäste

„Man hat über mich auch gesagt, ich sei völlig durchgeknallt“



Natürlich ging es auch um Corona, als Beat Balzli mit Ingmar Hoerr sprach. Hoerr forscht seit zwanzig Jahren an der mRNA-Technologie, die nach den Pannen bei AstraZeneca und Johnson & Johnson zum Goldstandard der Impfstoffe gegen Covid-19 geworden ist. Im Jahr 2000 gehörte er zu den Mitgründern von Curevac – einer Firma, die nur dank zweier Milliardäre zwanzig Jahre lang ohne konkretes Produkt überlebt. SAP-Gründer Dietmar Hopp trifft Hoerr auf einem Golfplatz, obwohl er lieber Rugby als Golf spielt. „Herrn Hopp habe ich erreicht mit meiner Software-Analogie: Wir haben eine Art SAP für den Körper.“ Anschließend steigt der SAP-Gründer ein. Auch das Treffen mit Bill Gates „im Heizungskeller eines Pariser Hotels“ klingt nicht nach business as usual. Der Microsoft-Gründer sei kein Freund von Powerpoint-Präsentationen. Also rennt Hoerr in den nächsten Copy-Shop, um einige Unterlagen auszudrucken. Der Sprint zahlt sich aus: Auch die Gates-Foundation steigt ein, „hätte aber gar nicht investiert, wenn unser Impfstoff nicht temperaturstabil wäre. Bill Gates sagte: Wir brauchen 4-Grad-Impfstoffe. Und wir haben ihm versprochen, dass wir das schaffen.“ Vermutlich deshalb waren Biontech und Moderna schneller als Curevac, doch das ärgert Hoerr nicht.

Kurz nachdem er nach einer Pause als CEO zu Curevac zurückkehrt, erleidet Hoerr eine Hirnblutung, liegt in der Berliner Charité – und fühlt sich zeitweise so, als hätte ihn der KGB entführt. „Mein Leben war von Kampf geprägt“, sagt der 53-Jährige.

In dieser Folge des Chefgesprächs erzählt er auch, warum sich Krebs ähnlich wie das Coronavirus besiegen lässt, wie er zusammen mit Elon Musk die Disruption der Pharmaindustrie plant – und warum keiner mehr mit ihm mitkommen will, wenn er auf der Ostsee segeln geht.