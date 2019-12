Chefinnen in der Ethik-Falle „Frauen sind höhere Standards vorgeschrieben“

Die Ursache dafür sehen die Forscherinnen in einem klassischen Stereotyp: Auch an der Spitze gelten Frauen als hilfsbereit, sensibel, auf gute Beziehungen aus, während Männer aggressiv und sachorientiert vorgingen. Dadurch würden Beobachter bei Frauen stärker in relationalen Normen denken statt in transaktionalen. Anders gesagt: Sie legen mehr Wert auf eine moralisch einwandfreie Beziehung zum Unternehmen als auf einen fehlerfreien Austausch Ware gegen Geld - weshalb sie von Frauen geführte Firmen für ethisch unkorrektes Verhalten stärker bestrafen.



Diese Art der Doppelmoral bestätigt auch eine Studie von Jessica Kennedy, Mary-Hunter McDonnell und Nicole Stephens aus dem Jahr 2016. Die Managementforscherinnen stellten in mehreren Experimenten fest, dass an Frauen höhere Ansprüche in ethischen Fragen gestellt werden. Werden sie diesen nicht gerecht, werden sie dafür stärker bestraft, wie die Wissenschaftlerinnen anhand von Daten von Verstößen gegen die Ethik-Richtlinien der amerikanischen Anwaltsvereinigung nachweisen konnten.