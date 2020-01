Chefs in agilen Unternehmen „Etwas Anarchie ist in Organisationen nicht schlecht“

Klare Verantwortlichkeiten gehören also der Vergangenheit an?

Genau, mal liegen die Kompetenzen bei Person A, mal bei Person B. Im Idealfall verteilen sich diese. Wir reden von temporären Kompetenzhierarchien.



Agile Teams brauchen eine andere Art Chef. Wie sieht gute Führung im Jahr 2020 aus?

Ich sehe einen guten Chef metaphorisch gerne als einen Impressario, eine Art Künstleragenten, der versucht, für seine Mitarbeiter – die man durchaus als kreative Wissensträger sehen kann – die Bedingungen so zu gestalten, dass jeder seinen Stärken entsprechend Rollen im Team einnehmen und sie fortentwickeln kann.



Aber ist es nicht auch mal notwendig, dass ein Chef das Machtwort spricht?

Die Frage ist, worauf dieses Machtwort fußt. Es benötigt einen Anlass und eine Begründung. Wenn ein Chef in den Arbeiten eines Teams eine Schwachstelle sieht, die bislang unverborgen blieb, ist er auch aufgefordert, dies zu sagen. Aber er muss auch nachvollziehbar verdeutlichen und sich an der Lösungssuche beteiligen. Macht er das nicht, haben wir nur eine Fassade agilen Arbeitens, die dann aufgebrochen wird, wenn der Chef es so will.