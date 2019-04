Christoph Bamberger: „Manager sind gesünder als der Durchschnitt“

Ist ein Infarkt oder eine ähnlich schwere Erkrankung nicht zu spät als Warnschuss, um sein Leben umzustellen?

Viele Infarkte enden leider nach wie vor tödlich, sind also kein Warnschuss. Wer Glück hat und so ein Ereignis überlebt, für den ist es keineswegs zu spät. Es geht dann darum, das erneute Auftreten eines solchen Ereignisses zu verhindern, was fast immer möglich ist. Man spricht auch von einer so genannten Tertiärprävention.