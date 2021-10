Continental-CEO Nikolai Setzer im Porträt „Die Komplexität von Software wird exponentiell zunehmen“

Bei den meisten Weggefährten gilt Setzer als ein rationaler Typ, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Er sei zielorientiert, gründlich, konsequent und verlässlich. Vor allem, sagt einer, nehme Setzer alle mit. So schaffte er es jüngst sogar, den Abgang der beiden Vorstände Helmut Matschi und Frank Jourdan zu kommunizieren, ohne dass es darum intern größere Querelen gegeben hätte. Nur bei Arbeitnehmern kommt Setzer nicht immer gut an. Zwar könne er zuhören und sei für Vorschläge und Ideen offen. Doch Betriebsräte attestierten ihm auch einen gewissen Mangel an Feinfühligkeit. So wirke er in Gesprächen oft teilnahmslos, als ob er nicht zuhöre, sagt einer. Es komme „keine Regung, null Empathie“. Zwar merke man später an Setzers Antworten, dass er sehr wohl zugehört habe. Dieses Verhalten jedoch könne „zu vermeidbaren Reibungsverlusten und unnötigen Konflikten führen“, meint ein anderer.



Das dürfte auch der ehemalige Volleyballer in Setzer nicht wollen: Schließlich, so sagt er über sich selber, strebe er immer danach zu gewinnen: „Gemeinsam gewinnen! Als Team!“



