Corona-Krise: Der Notfallplan für Ihr Unternehmen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Unternehmen nun an Kredite kommen: Sie können sich bei finanziellen Engpässen nach wie vor an Ihre Hausbank wenden. Doch auch staatliche Institutionen bieten über Corona-Fonds ihre Hilfe an. Eine weitere Option: offene Forderungen gegen Kunden an eine Bank übertragen. Dieses Modell nennt sich Factoring.