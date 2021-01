Corona-Lockdown „In manchen Büros ist anscheinend alles erlaubt“

Was wären Ihre Vorschläge, wie Unternehmen Mitarbeiter mit Kindern unterstützen können?

Flexible Arbeitszeiten, bezahlte Arbeitszeitreduzierung und die Erwartungshaltung an die Situation anpassen. Druck rausnehmen ist das allerwichtigste. Ich finde aber auch: Büros zumachen, wo immer es möglich ist, bedeutet eben auch, dass Kinder nicht in die Notbetreuung gehen und auch nicht etwa die Großeltern einspringen müssen. Um die Infektionszahlen zu senken, ist das jetzt notwendig. Die Regelung im Dezember hat es Arbeitgebern jedenfalls zu einfach gemacht. Da blieb die Verantwortung bei den Eltern, ob sie ihre Kinder in Schule oder Kita schicken, und die Arbeitgeber konnten argumentieren: Betreuung ist ja möglich, also bitte zur Arbeit kommen.