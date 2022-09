Coronafolgen Long Covid und Beruf: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Ja, aber nur eingeschränkt. Nach der Berufskrankheiten-Verordnung ist Covid-19 als Berufskrankheit gelistet, allerdings nur für bestimmte Berufs- und Tätigkeitsfelder. Aus der Verordnung geht hervor, dass Versicherte aus dem Gesundheitswesen, im Labor oder einer anderen Tätigkeit – die der Gefahr einer Infektion in einem ähnlichen Maß ausgesetzt sind – ihre Erkrankung als Berufskrankheit einstufen lassen können. Das hohe Infektionsrisiko muss sich dann allerdings in den hohen Erkrankungszahlen in dieser Branche widerspiegeln. Ist das der Fall, werden die gesundheitlichen Folgeschäden einer Covid-19-Infektion durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert, heißt es vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).