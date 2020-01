Coronavirus und Dienstreisen Müssen Angestellte trotz Virusgefahr nach China reisen?

Man kann also streng genommen zur Dienstreise nach China verdonnert werden – auch wenn man Angst vor einer Ansteckung hat. Wie sollte der Arbeitgeber dies am besten durchsetzen?

Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und sollte sich sensibel verhalten, wenn Mitarbeiter in so ein Verbreitungsgebiet einer gefährlichen Krankheit reisen müssen. Er sollte wachsam sein und Hinweise zum Beispiel zu Präventionsmöglichkeiten und zur aktuellen Entwicklung zur Verfügung stellen, die Mitarbeiter auf dem Laufenden halten.



Was passiert, wenn ein Mitarbeiter trotzdem sagt: Mir ist das zu unsicher, ich fliege nicht nach China.

Dann hat der Arbeitgeber Sanktionsmöglichkeiten, von der Abmahnung bis – im Wiederholungsfall – zur Kündigung. Der Arbeitnehmer darf die Reise nur ablehnen, wenn sie ihm unzumutbar ist. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, in diesem Fall wäre Unzumutbarkeit erst gegeben, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgibt.