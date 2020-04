Coronavirus Wie man plant, wenn nichts planbar ist

Aus seinem Arbeitszimmer schaut Günter Müller-Stewens auf den in der Sonne leuchtenden Bodensee. Dieser Tage geht der emeritierte Professor für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen gerne eine Runde ans Wasser spazieren. Der See strahle Ruhe aus in diesen turbulenten Zeiten. Eben diese Ruhe musste der Professor selbst vermitteln, als er an einem Mittwoch Anfang April vor mehreren Hundert Interessierten ein Seminar per Videokonferenz hielt. Das Thema: „Strategiearbeit in Zeiten sehr hoher Unvorhersagbarkeit“.