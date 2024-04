Corporate Governance Dax-Firmen haben Nachholbedarf bei guter Unternehmensführung

Die Fondsgesellschaft Union Investment hat Firmen im Dax und MDax Nachholbedarf in Fragen guter Unternehmensführung (Corporate Governance) bescheinigt. „Dauerbrenner im Blick auf Governance-Defizite bleiben leider die Themen Unabhängigkeit und Ämterhäufung“, erklärte Vanda Rothacker, Spezialistin für Corporate Governance bei Union Investment, am Donnerstag. Bei der Analyse hätten aber auch soziale und ökologische Aspekte eine Rolle gespielt. Insgesamt flossen über 90 Faktoren in die Bewertung ein.