Schafft Corona womöglich, was nüchterne Argumente allein nicht zu erreichen vermochten: Akzeptanz für eine Arbeitskultur, die den Mitarbeitern mehr Freiräume gibt und zugleich Produktivität wie Zufriedenheit in den Unternehmen erhöht? Covid-19 könnte einen Impuls für neue Formen des Arbeitens geben: Die Google Cloud Next Konferenz etwa wurde nicht einfach abgesagt; sie findet virtuell statt. Zoom, die amerikanische Videokonferenzfirma, hat in diesem Jahr pro Monat schon 2,22 Millionen aktive User gewonnen, verglichen mit 1,99 Millionen im gesamten Jahr 2019. Die Zoom-Aktie stieg im Februar um 40 Prozent, so stark wie nie zuvor. Auch der Göppinger Anbieter von Fernwartungssoftware Teamviewer erlebt eine Art Corona-Boom. Google und Microsoft nutzten die Gunst der Stunde und verschenken für kurze Zeit ihre Konferenz-Tools – offenbar in der Hoffnung, dass sich die Menschen an diese Form der Zusammenarbeit gewöhnen und sie auch in gesunden Zeiten nutzen.