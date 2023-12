Das „Ich“ im Team Warum Teamwork nur funktioniert, wenn man zuvor auf die Individuen achtet

Unsere Studien verdeutlichen, dass man bei großen Veränderungen in Unternehmen in zwei Schritten vorgehen muss. Nach einer wichtigen Veränderung sollten Chefs zuerst darauf achten, dass jeder einzelne lernt, was er für seine Arbeit wissen muss. Das heißt, jeder soll die Chance bekommen, neue Schulungen zu machen, und genug Zeit haben, alleine zu üben. Die Teams, die damit früh anfingen und ihren Leuten viel Zeit zum Ausprobieren und Anpassen gaben, waren erfolgreicher.