Das macht garantiert sympathisch: Warum Chefs mehr Fragen stellen sollten

Heute hingegen dominiert das Bild des Teamspielers, der offen ist für Beratung, auch wenn seine Meinung dabei auf Widerstand stößt. Und den müssen Chefs aktiv einfordern. Fragen zu stellen, da sind sich viele Organisationspsychologen und Managementforscher einig, gehört daher zu den Kernkompetenzen moderner Führungskräfte.



Zahlreiche Umfragen belegen es: Ein schlechter Chef führt zu höherem Frust, geringerer Motivation und mehr Kündigungen. Die US-Beratung Gallup bestimmt in ihrem Engagement Index jährlich die Motivation der Menschen. In Deutschland hat demnach in den vergangenen zwölf Monaten fast jeder fünfte Angestellte darüber nachgedacht, seinen Job zu kündigen – und zwar vor allem wegen seines Chefs. Das ließe sich verhindern, wenn Vorgesetzte mehr Interesse zeigten, an Kunden ebenso wie an Mitarbeitern. Davon ist zum Beispiel Alison Wood Brooks überzeugt, Assistenzprofessorin an der Harvard Business School: „Fragen zu stellen fördert den Austausch von Ideen, steigert die Leistungen, baut Vertrauen auf und weist frühzeitig auf Gefahren hin.“