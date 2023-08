Das Switch-Prinzip „Jeder kann durch Training seine Netzwerke im Gehirn lockern“

In einem Verhaltensexperiment zeigt Fox, wie wir herausfinden, was wir in Bezug auf Ungewissheit glauben, wie wir diese Überzeugung testen können und wie der Test letztlich lief. Menschen setzen sich dabei kleinen Dosen dessen aus, was ihnen Sorgen bereitet, und reflektieren danach über den Nutzen ihrer Sorgen.



Lesen Sie auch: Menschen können zu maximal 150 anderen eine Beziehung aufbauen. So besagt es die Theorie der Dunbar-Number.



Fox erzählt von einer Geschäftsfrau als Kundin, die es kaum aushielt, wenn ihr Mann sie nicht regelmäßig anrief. Sie hatte Angstzustände, ihm bereitete ihr Sicherheitsverhalten wiederum Stress. Ihr Glaubenssatz: Wenn ich nicht sicher weiß, wo mein Partner ist, kann ich mich nicht konzentrieren.