Dank „Advanced Analytics“ gibt es plötzlich völlige Transparenz. In Echtzeit. Und zwar nicht nur für die Entscheidungsträger auf den Topetagen selbst, sondern auch für deren Kontrolleure. Aufsichtsräte und Aktionäre bekommen nicht erst einen Reportingzyklus später Einblick in unternehmensrelevante Fakten, auch nicht erst im nächsten Geschäftsbericht der in vielen, vielen Runden abgestimmt und optimiert wird – sondern sofort.