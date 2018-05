So wird die Personalabteilung DSGVO-konform

2. So viel wie nötig - so wenig wie möglich

Der Hochschulabschluss, die Abschlussnote, der Name und die E-Mail-Adresse sind Informationen, die ein Personaler benötigt, um den Bewerber einschätzen zu können. Auch Informationen über Praktika oder Auslandsaufenthalte gehören dazu. Fragen Personaler jedoch beispielsweise in einem Online-Fragebogen ab, was der Bewerber in seiner Freizeit macht, wird es kritisch. Die DSGVO verlangt, dass nur so viele Daten erhoben werden, wie für den Prozess - also die Auswahl des passenden Bewerbers - notwendig sind. Hobbies haben mit der Stelle nichts zu tun und sind somit objektiv betrachtet irrelevant. “Viele Unternehmen haben riesige Bewerbungsformulare. Sie sollten prüfen, ob diese Daten wirklich alle notwendig sind”, sagt Arnim Wahls. Er ist Geschäftsführer des Mitarbeiter-Empfehlungsprogrammes firstbird.