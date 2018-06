Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der größten deutschen Konzerne ist nach den Hauptversammlungen im Frühjahr auf 34 Prozent gestiegen, der Anteil der Ausländer dagegen auf 28 Prozent gesunken. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Auswertung der amerikanischen Personalberatung Russell Reynolds. 54 Aufsichtsräte kämen aus anderen europäischen Ländern, 11 aus den USA, aber: „Die wichtigen Zukunftsmärkte Asien, Lateinamerika und Afrika sind personell in den DAX-30-Aufsichtsräten praktisch nicht vertreten“, heißt es in der Studie.