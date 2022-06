Dax-Umfrage zur gendergerechten Sprache So hält es die deutsche Wirtschaft mit dem Gendern

Doch auch zwischen den Konzernen tun sich bei diesem Thema tiefe Gräben auf, wie eine Umfrage der WirtschaftsWoche zeigt. Alle 40 Dax-Konzerne haben wir angeschrieben. Zwölf von ihnen wollten sich gar nicht zum Thema äußern, auch bei den verbleibenden, dem Thema grundsätzlich also zugewandten Unternehmen, gibt es große Unterschiede. Am meisten Einigkeit herrscht noch bei der Anrede in Stellenanzeigen. Die allermeisten Konzerne setzen hier auf den Zusatz (m/w/d) oder nutzen ihn bewusst in abgewandelter Form (w/m/d). Aus der Reihe fällt der Technologiekonzern MTU, der auch diese Form bewusst vermeidet. „Um wirklich alle Geschlechter anzusprechen“, so die Erklärung, nutzt MTU stattdessen die Formel „all genders“. Bei Continental und Symrise achtet man zudem bewusst darauf, schon in der Stellenbeschreibung selbst das generische Maskulinum zu vermeiden und etwa statt „Personalleiter“ die neutrale Form „Personalleitung“ zu verwenden.