Dax-Unternehmen: Die Meuterei fällt aus

Der Haken an der Sache: Die Fonds lassen sich zwar kompetent beraten – die Kosten dafür tragen die Anleger – wagen aber trotzdem kaum Opposition. Beim Reizthema Vorstandsvergütung etwa stimmten in der Hauptversammlungssaison 2018 rund 82 Prozent der Anleger dem Vorschlag des Unternehmens zu. 2016 und 2017, als alle Welt sich über die Boni von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn & Co. aufregte, lag die Quote mal niedriger, in den Vorjahren dafür deutlich höher. Bei den Dax-Unternehmen gab es bis heute erst fünf Fälle, in denen es zu einer Ablehnung des bestehenden Vergütungssystems kam. Lehmann: „Dies verwundert, ob der in der Öffentlichkeit nach wie vor zuweilen recht hitzig geführten Debatte um die richtige Ausgestaltung von Managergehältern.“