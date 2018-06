Dax-Vorstände:Zehnmal so viel Geld wie 1987

Am besten wäre es, so der Forscher, den Vorständen ein - wesentlich höheres - Fixgehalt zu zahlen und ihre Leistung erst nach ihrem Ausscheiden zu messen und mit Boni zu belohnen. Mit einer solchen Gehaltsstruktur bräuchten sich Unternehmen auch nicht mehr bei den Diskussionen um Millionengehälter zu verstecken, findet Schwalbach. Wenn man die richtigen Argumente hat, kann man eben auch zehn Millionen an Gehalt bezahlen und sagen: Das ist verdient.