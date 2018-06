Dax-Vorstände: Zehnmal so viel Geld wie 1987

Die Langzeitauswertung, die der „WirtschaftsWoche“ exklusiv vorliegt, kommt zu einem deutlichen Ergebnis: Dax-Vorstände verdienen heute zehnmal so viel wie vor 30 Jahren. Außerdem zeigt die Auswertung, dass die Vergütung des Vorstands und des restlichen Personals immer weiter auseinander läuft. So nehmen die Dax-Oberen derzeit im Schnitt 58 mal so viel Geld mit nach Hause wie die durchschnittlichen Beschäftigten in den Unternehmen. Vorstandsvorsitzende verdienen sogar 85 mal so viel. 1987 erhielten die Vorstände lediglich das 15-fache des Durchschnittslohns.