Debatte über Israel: „Es ist eine relativ einfache Geschichte für Unternehmen, sich da zu positionieren“

„Die Frage ist, wie wünschenswert ist das Einmischen von Unternehmen aus gesellschaftlicher Perspektive?“, so Thummes. So sei das Ideal einer Demokratie, dass politische Debatten so gut es geht, gleichberechtigt ablaufen. Alle Mitglieder der Gesellschaft müssten die gleiche Chance haben, sich in einen Diskurs einzubringen. Je mehr Unternehmen sich einmischen, desto größer ist aber das Ungleichgewicht – verfügen sie doch über viel bessere Möglichkeiten und Ressourcen, um sich Gehör zu verschaffen. „Natürlich wird ein Idealzustand, wie wir ihn uns theoretisch vorstellen, nicht eintreten“, sagt Thummes, „wir sollten uns aber damit beschäftigen, wie Unternehmen eine Debatte in der Gesellschaft verzerren können“. Denn anders als VW, SAP & Co. verfügen die meisten nicht über professionelle Kommunikationsabteilungen.