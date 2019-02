Debatte um Ungleichheit „Reiche nehmen die Realität anders wahr“

Was ist die Lektion für CEOs daraus? Sollte man am Ende lieber gar nichts sagen?

Die meisten halten es schon so. Natürlich reden die über solche Fragen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Menschen wie Joe Kaeser und Kurt Björklund sind immer noch die Ausnahme. Aber es hilft der Diskussion. Wenn Kaeser sich zum Beispiel gegen die AfD positioniert, kann man ihn danach wenigstens fragen: Warum macht ihr in Sachsen dann die Werke dicht? Ein Jobverlust treibt die Menschen doch zur AfD.