Decision Dilemma Manager gehen in Flut an Informationen unter

Die stetig wachsende Flut an Informationen im Job lähmt Führungskräfte in ihren Entscheidungen. Das ist das Ergebnis einer Studie des US-Softwarekonzerns Oracle. Demnach fallen die Manager immer öfter „in eine Art Entscheidungsparalyse“, so die Autoren. Das habe ernsthafte Konsequenzen: Geschäftskritische Entscheidungen bleiben liegen, werden vertagt oder von den eigentlichen Entscheidungsträgern durch immer mehr Informationen gegen jede noch so kleine Eventualität abgesichert. „Menschen ertrinken in Daten“, sagt der US-Ökonom und Datenwissenschaftler Seth Stephens-Davidowitz, der an der Studie maßgeblich beteiligt war.