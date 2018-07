Der Fall Özil aus Managementsicht: „Mitarbeiter öffentlich zu kritisieren, ist ein No-Go“

Was hätte schon während der Vorgeschichte besser laufen müssen? Özil stand ja seit Wochen in der Kritik, befeuert von einigen Medien. Hätte der DFB ein Statement dazu abgeben oder ihn zu einem solchen zwingen müssen, um einfach die Situation nach außen zu beruhigen? Im Grunde hat der DFB die Sache ja zunächst im Merkel-Stil behandelt und ist nicht darauf eingegangen.

Der erste Schritt im Unternehmen in einer solchen Situation ist, klar zu regeln, was in der Öffentlichkeit kommuniziert werden darf. Ich würde in diesem Fall sogar das Social-Media-Verhalten der Mitarbeiter regeln. Das mag man übertrieben finden, aber wenn man ein Repräsentant ist wie die Nationalspieler, dann muss man sich gewissen Spielregeln unterwerfen. Ich erinnere an die Diskussion um die albanischen Spieler in der Schweiz, die den albanischen Adler gezeigt haben. Die wurden von der Fifa abgestraft. Fußball und Sport sollte politikbefreit sein. Das Foto mit Gündogan, Özil und Erdogan ist sicherlich nicht politikbefreit in der aktuellen Situation. Also hätte es einfach dieses Foto schon gar nicht geben dürfen. Das war der erste Fehler, den der DFB nicht hätte zulassen dürfen – auch im Sinne des Schutzes der Organisation. Als es aber nun einmal passiert war, fand ich die Reaktion des DFB erst einmal in Ordnung. Man hat sich vor die Spieler gestellt. Dann ging die Diskussion im Land weiter und in dem aktuellen parteipolitischen Klima wurde das Thema begierig aufgenommen. Da hätte der Verband möglicherweise nochmals ein deutliches Statement abgeben sollen. Vor allem aber hätte der DFB jetzt die Flanke nicht mehr aufmachen dürfen. Dann lässt man ja plötzlich zu, dass das Leistungsverhalten des Mitarbeiters – hier: keine Tore erzielen – mit einem politischen Thema vermengt wird. Das sind aber unterschiedliche Dinge. Selbst wenn man beim DFB nicht glücklich war über das Erdogan-Foto, so war doch entscheidend, ob Özil seine Arbeit ordentlich gemacht hat. Das Leistungsverhalten wäre aber genauso eine interne Diskussion.