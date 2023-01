Der nächste Internettrend Mit sieben Schritten ins Metaverse

Legen Sie geeignete KPIs (KPI= Key Performance Indicator) fest! Welche Nutzerzahlen, welches Engagement und gegebenenfalls welche Abverkaufszahlen wollen Sie in einem definierten Zeitraum erreichen? Wie soll die Anlaufkurve aussehen? Welche Maßnahmen sollen greifen, wenn bestimmte KPIs in bestimmten Zeiträumen nicht erreicht werden können? Ziel ist hier, von Anfang an eine Regelungs- und Einflussmöglichkeit zu haben, um ohne Verzögerung bei Abweichungen eingreifen zu können.