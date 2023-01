Der nächste Internettrend Mit sieben Schritten ins Metaverse

In der Vergangenheit waren es meist Unternehmen in Nordamerika und zuletzt in Südostasien, die bei der Adaption neuer Technologien führend waren und sind, daher lohnt sich ein Blick ins Ausland. Sind bereits mehrere Wettbewerber präsent, empfiehlt sich eine differenzierte Erhebung, in der Sie nicht nur die Wettbewerber auflisten, sondern in Form einer Matrix einen Vergleich anstrengen. Diese könnte etwa im Bereich Auto wie folgt aussehen: