Der Rat der Weisen Berufliche Neuorientierung: Weiterbildung nebenher – oder radikaler Schnitt?

Frage: „Aktuell empfinde ich keine Freude mehr an meinem Beruf. Die Umstände sind eigentlich exzellent, denn ich arbeite in einen internationalen Unternehmen und stehe täglich vor teils spannenden Herausforderungen. Trotzdem empfinde ich die Arbeit als belastend. Ich habe mir über meine Stärken und Interessen Gedanken gemacht und für mich interessante Optionen gefunden. Was ist Ihre Empfehlung für die nächsten Schritte: Eine schleichende Umschulung mit Fort- und Weiterbildung nach Feierabend oder der harte Schnitt mit Kündigung und Neueinstieg nach beruflicher Qualifizierung? Finanziell könnte ich auch die zweite Variante abfedern.“