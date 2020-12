Der Rat der Weisen Brauche ich wirklich Erfüllung durch den Job?

Johannes Lober: Wir Menschen haben tief in uns eine Sehnsucht nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Wir streben danach, unsere Talente und unser Können sinnvoll wirksam werden zu lassen. Wir sehen uns danach, anerkannt und geliebt zu sein so wie wir sind – mit unseren Stärken, aber auch mit unseren schwachen Seiten. Vor allem aber steckt tief in uns die Sehnsucht ein Leben zu führen, das wir als selbstbestimmt empfinden, weil wir unter den gegebenen Umständen so entscheiden und handeln, wie wir es für gut und richtig halten. Kurz: Sinnvoll tätig zu sein, tiefe persönliche Beziehungen zu leben und selbstbestimmt zu sein – die Erfüllung dieser drei tiefen menschlichen Bedürfnisse sind die Säulen des Fundaments, auf dem ein erfüllendes Leben ruht. Das lehren uns nicht nur jahrtausendealte Denker wie Aristoteles oder Platon. Das zeigen auch zahlreiche empirische Studien der modernen Psychologie.