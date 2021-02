Der Rat der Weisen Burnout: Was braucht es für eine erfolgreiche Genesung?

Drittens: eine begleitete Auseinandersetzung mit der Person an sich. Für mein Buch „Arbeit besser machen“ hatte ich den Medizin-Professor Tobias Esch interviewt. Er argumentiert, dass ein Burnout immer auch Aspekte einer Sinnkrise aufweise. Der Mensch erlebe sich als nicht authentisch, weil das, was im Außen passiert, zu wenig in Resonanz mit dem steht, was im Innen gefühlt wird. Von daher läge ein Schlüssel zur Heilung auch in sehr grundsätzlichen Fragen: Welche Form des Lebens passt zu mir? Welche meiner Beziehungen nähren mich, welche entziehen mir Energie? Welche übergreifenden Projekte möchte ich verfolgen, welche auslaufen lassen? Übergreifend: Was ist meine ganz persönliche Definition von Erfolg?