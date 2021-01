Der Rat der Weisen Coronakrise: Wie gehe ich mit meiner Existenzangst um?

Wir werden durch die Beantwortung dieser Fragen nicht sofort auf eine Lösung für unsere Situation stoßen. Aber wir gewinnen rationale Entscheidungskriterien um Handlungsoptionen abzuwägen. So stellen wir sicher, dass wir nicht durch blinden Aktionismus Werte, die wir eigentlich schützen wollen, gefährden. Denn nicht unsere Existenzangst ist das Problem. Tragisch wird unser Leben dann, wenn wir zum Opfer unserer Existenzangst werden. Wenn wir das beachten, können wir hoffentlich eines Tages zurückblicken und frei nach Marc Twain sagen: „My life was full of tragedies. Most of them never happened.“ Von Herzen alles Gute Ihnen!



Johannes Lober ist Geschäftsführer des Instituts für Philosophie und Leadership der von den Jesuiten getragenen Hochschule für Philosophie München. Er begleitet und berät Menschen, die obere Führungspositionen übernommen haben oder übernehmen werden. In seinen Kursen auf Schloss Elmau geht es darum, die eigene Persönlichkeit durch Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung als Ressource für Leadership in Spitzenpositionen zu erschließen.



Wenn Sie eine Frage zu Gehalt, Miteinander im Büro, Führung, Karriereplanung, Etikette, Lifestyle oder Work-Life-Balance haben, senden Sie uns diese bitte an erfolg@wiwo.de oder via Facebook, Instagram und LinkedIn. Schildern Sie uns dabei auch gerne, warum Sie diese Frage beschäftigt.