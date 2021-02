Der Rat der Weisen Fortschritts-Verweigerer: Wie gehe ich am besten mit ihnen um?

Heute, gut 1800 Jahre nach Marc Aurel, dürften Führungskräfte in den meisten Unternehmen kaum noch mit wilden Horden von Germanen zu kämpfen haben. Die Herausforderungen sind völlig andere, aber ebenso überlebenswichtig für den Fortbestand des Unternehmens. Denn in den heutigen Management-Begriffen wie „Digitalisierung“, „Disruption“ oder „Agilität“ schwingt immer ein und derselbe Leadership-Imperativ mit: „Führe so, dass die Organisation, für die Du tätig bist, zukunftsfähig bleibt.“ In den Worten von Management-Denker Peter Drucker: „Innovate or die.“ Das sollten Sie sich immer vor Augen führen, wenn Sie es als Führungskraft mit Fortschrittsverweigerern zu tun haben. Was von Ihnen als Führungskraft vor allem gefordert ist, ist konsequenter Einsatz für Zukunftsfähigkeit – zur Not auch mit harten Bandagen, bis hin zur Entlassung eines Fortschrittsverweigerers. Nach außen nichts zulassen. So weit, so klar.