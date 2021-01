Der Rat der Weisen Hilfe, mein Chef ist ein Narzisst – was kann ich tun?

Nüchtern betrachtet lautet mein Rat jedoch: Suchen Sie das Weite! Das Leid, das Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erfahren, lässt sich auch durch ein stattliches Gehalt nur unzureichend aufwiegen. Ergänzend empfehle ich: Protokollieren Sie im Wortlaut und mit Datum verbale Entgleisungen oder Ähnliches, die bei Narzissten durchaus oft vorkommen können. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie irgendwann gefeuert werden, weil Sie doch in Ungnade gefallen sind (oder auch selbst die Nase voll haben und kündigen wollen). Wenn es dann beispielsweise wegen einer Abfindung vors Arbeitsgericht geht, haben Sie mit einer genauen Dokumentation der dysfunktionalen Führung deutlich bessere Karten.



Nico Rose ist Experte für Positive Psychologie und Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management (ISM) in Dortmund.



