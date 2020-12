Der Rat der Weisen Was hilft, wenn ich nicht weiß, was ich im Beruf will?

Beruf und Berufung sind bei vielen Menschen nicht dasselbe. Manche fahren gut damit, andere schlittern im Laufe ihres Berufslebens in eine Krise und merken: Ich möchte eigentlich etwas anderes machen. Doch was dieses Andere sein könnte, ist gar nicht leicht herauszufinden. „Ich bin schon lange unzufrieden in meinem Job. Bin ich ein schwerer Fall, weil ich zwar weiß was ich nicht will, aber nicht weiß was ich will?“, möchte eine Leserin wissen.