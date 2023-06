Der Ursprung meiner Karriere: Anahita Thoms „Schon mit neun Jahren habe ich mit meinen Eltern über Menschenrechte diskutiert“

Mit 16 Jahren bei meinem Auslandssemester an der Highschool in Atlanta merkte ich, wie viel Spaß es mir machte, die Welt zu erkunden. Oder genauer: den angelsächsischen Raum. Neben der Literatur faszinierten mich die Offenheit und der Glaube, dass jeder seinen Weg gehen kann. In mein Jurastudium baute ich deshalb Stationen in London und Brüssel ein. Meinen ersten Job hätte ich mir auch bei den Vereinten Nationen vorstellen können, aber entschied mich für die internationale Großkanzlei Freshfields in Berlin.