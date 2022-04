Der Ursprung meiner Karriere: Andrea Illy „Gehe mit Mut und bei der Arbeit mit gutem Beispiel voran“

In meiner Familie dreht sich alles immer nur um Kaffee. Als Jugendlicher aber wollte ich Arzt werden, meine Leidenschaft galt Motorrädern und Mädchen. Also verdiente ich mir ein bisschen Geld in den Sommerferien in der elterlichen Fabrik in der Verpackungsabteilung, um mir eine Vespa zu kaufen. Heimlich feilte ich an ihren Zylindern, damit sie die schnellste der Stadt wurde.