Das Lebensmitteltechnikstudium in München war mir zu theoretisch. Das wurde mir nach einem schweren Autounfall auf dem Brenner mit 21 Jahren klar, der gab mir zu denken: Ich wechselte zur Süßwarenakademie in Solingen. Mit 30 ging ich in unser Familienunternehmen, brauchte aber nach vier Jahren eine Pause und gründete ein Start-up für Kinderfruchtchips.