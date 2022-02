Der Ursprung meiner Karriere: Andreas Pinkwart „Ich wollte immer unabhängig sein“

Ich bin nicht Politiker geworden, um Karriere zu machen, sondern um für meine Überzeugungen zu kämpfen. So wurde ich, für manche überraschend, zum Vorsitzenden des FDP-Landesverbandes in NRW und auch zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Für mich war es unerträglich, als mein Vorgänger in den Ämtern, Jürgen Möllemann, im Wahlkampf 2002 einen rechtspopulistischen Kurs einschlagen wollte. Also habe ich ihn herausgefordert, um das zu verhindern.



Mehr zum Thema: Sie möchten wissen, wie die Karriere von Frank Thelen, Kai Diekmann oder Ulrich Wickert begann? Stöbern Sie in unserer Rubrik „Der Ursprung meiner Karriere“!