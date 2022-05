Der Ursprung meiner Karriere: Anette Roeckl „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen der Glut“

Ich erinnere mich noch gut, wie mein Vater mit Leder, Schablonen und der großen Handschuhmacherschere im Wohnzimmer an einer neuen Schnittentwicklung arbeitete. In der Firma war der spannendste Ort das Lager. Dort roch es nach Leder, und in den unzähligen Schachteln gab es wunderschöne Handschuhe zu entdecken. Diese Eindrücke und die Faszination für schöne Accessoires haben mich geprägt und nicht mehr losgelassen.