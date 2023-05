Der Ursprung meiner Karriere: Angelika Gifford „Sage, was du denkst. Und tue, was du sagst“

Ursprünglich habe ich bei einer Bank gelernt und dann Bankbetriebswirtschaft studiert. Weil mir in der Branche aber alles zu eng war, habe ich nach einem Aufenthalt in den USA bei einer IT-Firma angeheuert. Damals begann ich auch mit dem Eisklettern und Skifahren. Der Techwelt bin ich seit den Neunzigern treu, aber immer in Bewegung geblieben. Auch in meinen 20 Jahren bei Microsoft war ich kaum länger als drei Jahre auf einem Posten. Ich will Dinge nicht verwalten, sondern verändern.